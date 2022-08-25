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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar ve öğretmenlerle ilgili düzenlemelere ilişkin ilgili bakanlıkların koordineli çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

3 Gün Önce
2022-08-25 12:35:14
Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.

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