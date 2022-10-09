Bakan Nebati'den ''epistemoloji'' eleştirilerine yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadeler kullanması nedeniyle eleştirilmesi hakkında 'Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim. Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum ben' dedi.

Nebati, geçen hafta düzenlenen Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Nebati'nin gündem olan konuşması, ekonomistler tarafından da eleştirildi. Bakan Nebati, katıldığı CNN Türk programında kendisine yöneltilen bu eleştirilere cevap verdi.

Bakan Nureddin Nebati, "Ben hem alaylı hem mektepliyim. O sözler akademik bir toplantıda söylendi. Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim. Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum ben. Türkiye'de akademiyi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama bir bilim adamı bilim adamı gibi davranacak" dedi. .