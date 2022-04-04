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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den enflasyon yorumu

Bakan Nebati'den enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

2 Saat Önce
2022-04-04 13:29:40
Bakan Nebati'den enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında bugün açıklanan yüzde 61,1'e yükselen enflasyon ile ilgili olarak "Mart ayı itibariyle yüzde 61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Artan enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Mart ayı itibariyle yüzde 61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik. KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı. Savaşın etkileri ekonomik alanda da tüm dünyayı etkisi altına aldı.

KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibariyle 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. KKM hesap sahipleri getirilerini almaya başladı. KKM ve katılım hesapları ile döviz kurunda stabilizasyon sağlandı ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttık. Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor.

Türkiye'de dolara ilişkşin davranışın olduğunu hepimiz biliyoruz, önemli olan bu davranışın artık TL'ye güven duyulduğu, işlemlerin daha iyi ve uzun vadeli şekilde yapılabilmesi. Enflasyon şu anda yüzde 60'ın üzerinde. Problem mi? Problem ama faiz kıskacından da çıkarttık.

Enflasyon üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyansının önünü açacak adımlar atılıyor." .

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