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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki yatırımcı toplantısının ardından konuşuyor. Bakan Nebati, TL'deki değer kaybının yüksek enflasyon nedeni olduğunu açıkladı.

51 Dakika Önce
2022-03-17 14:08:53
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TL'deki değer kaybı enflasyondaki yüksek seyrinde belirleyici oldu. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız. KKM ile finansal istikrarın sağlanması konusunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. KKM 10 mart itibariyle 557 milyar liraya ulaştı.

Yeni enstrümanlarımız tek tek devreye girmeye devam ediyor, ilave yapısal poltiikalarla kararlı adımlarımızı hızlandırmayı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlnadırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir. Yeşil finansman Paris Anlaşması kapsamında küresel hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır. Attığımız adımlar sayesinde ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir.

Son dönemde yeşil finansman mimarisini daha ileriye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Ülkemizde kamu ve özel sektör düzeyinde yeşil tahvil ve SUKUK piyasası oluşturma için adımlar atılmıştır." .

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