Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl boyu yüksek seyredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yılın genelinde küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesinin beklendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2022 yılı genelinde maliyet yönlü baskılar, döviz kurunun gecikmeli etkisi, küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesi beklenmektedir. Yıl sonunda enflasyonun atılan kararlı adımlarla gerilemesini bekliyoruz” dedi.

Dünya'nın sorularını yazılı yanıtlayan Nebati “Enflasyonda düşüşü sağladığımız zaman TÜFE ile ÜFE arasındaki makas da daralacaktır. Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesi noktasında disiplinli maliye politikasına da devam edilecek” ifadelerini kullandı.

Kur korumalı mevduatta tüzel müşteri sayısının 27 bini aştığını duyuran Nebati, toplam büyüklüğün de 539 milyar lirayı geçtiğini söyledi.

Nebati, spekülatif fiyat oluşumuna neden olunduğu ve stokçuluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, aralarında temel gıda, temizlik ürünleri ve otomotiv sektörlerinin de yer aldığı birçok sektöre yönelik vergi incelemesi başlatıldığını açıkladı. .