Bakan Nebati'den Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Hesap verecek!

Bakan Nebati'den MB eski Başkanı Yılmaz'ın 'dolara müdahale yapıldı' sözlerine yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın "dolara müdahale yapıldı" iddialarına yönelik, "Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Bu spekülatif değil de nedir? Bu beyefendi hesap verecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirdi.

Bakan Nebati, Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." yorumuna yanıt verdi.

Durmuş Yılmaz'ın hesap vereceğini söyleyen Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor ve bu açıklama piyasanın deyimiyle satın alınıyor. İnsanlar gece dövizlerini bozdurmaya başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış olan bu beyefendi diyor ki 'Bu bir müdahale ile yapılmıştır'. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Bu spekülatif değil de nedir? Bu beyefendi hesap verecek. Cumhurbaşkanımız kürsüden indiğinde düşmeye başlamıştı, çünkü bu köpüktü." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.