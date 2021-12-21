Bakan Nebati’den döviz endeksli TL mevduatına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında duyurduğu TL mevduatına ilişkin yeni düzenleme hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Nebati, bu düzenlemenin detaylarını bugün 14:00'te açıklayacaklarını belirtti. Bakan ayrıca, "Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" bilgisini paylaştı.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.