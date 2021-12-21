DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Döviz endeksli TL mevduat hesabı hangi bankalarda var? Dövize endeksli Türk lirası hesabı hangi bankadan açılır?
Borsa İstanbul yine devre kesti
''Benzin ve motorinde ciddi bir düşüş bekliyoruz''
İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli
Döviz endeksli TL mevduat hesabı bugün başlıyor mu? Döviz endeksli mevduat hesabı nasıl açılır?
Bakan Nebati’den döviz endeksli TL mevduatına ilişkin açıklama
Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak hangi takımın teknik direktörü?
Hava Şartlarına Aldırmadan Bisikletle Dünya'yı Geziyorlar
Otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatı düşer mi?
Korkutan açıklama: Türkiye'de de kapanma olabilir
Başakşehir - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bisiklet Konseptli Kafe Büyük İlgi Görüyor
Bakan Varank’tan dolar yorumu: Kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır
Benzin indirim son dakika | Benzine indirim gelecek mi? Motorine (mazot) indirim mi geldi?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati’den döviz endeksli TL mevduatına ilişkin açıklama

Bakan Nebati’den döviz endeksli TL mevduatına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.' dedi.

30 Dakika Önce
2021-12-21 12:03:23
Bakan Nebati’den döviz endeksli TL mevduatına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında duyurduğu TL mevduatına ilişkin yeni düzenleme hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Nebati, bu düzenlemenin detaylarını bugün 14:00'te açıklayacaklarını belirtti. Bakan ayrıca, "Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" bilgisini paylaştı.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş