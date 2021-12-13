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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den 'cari açık' açıklaması

Bakan Nebati'den 'cari açık' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-13 17:45:52
Bakan Nebati'den 'cari açık' açıklaması

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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