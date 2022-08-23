Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' açıklaması: ''300 milyar doların üzerinde!''

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Çeşitli enstrümanlarla Türkiye'ye bir giriş olduğunu gözlüyoruz, bunun yansıması nerede? BIST'te. BIST'e giren miktar 300 milyar doların üzerinde' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'a giren miktarın 300 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Nebati, "Doğrudan yatırımlar ve çeşitli enstrümanlarla Türkiye'ye bir giriş olduğunu gözlüyoruz, bunun yansıması nerede? BIST'te. BIST'e giren miktar 300 milyar doların üzerinde" ifadelerini kullandı. Nebati, şöyle devam etti:

"Dünya güvenli bir liman arıyor ve Türkiye dünyada bu güvenli limanların başında geliyor. Doğrudan yatırımlara geliyorlar, gayrimenkul sektörüne geliyorlar, tüm bunlara baktığımızda DTH'larda bir miktar artma, brüt rezervlerin 110 milyar doların üzerine çıkması gibi bir sonucu ortaya koydu, bu artarak devam edecek."

Dar gelirliler için 2 yeni projeyi devreye alacaklarını ve bu konudaki çalışmaların tamamlandığını söyleyen Nebati, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini gerçekleştireceğiz. Dar gelirlilere yönelik iki yeni destek için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak" dedi.

KYK borçlarıyla ilgili de konuşan Nebati, "Ekim'de Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız" diye konuştu.