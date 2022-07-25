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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati’den açıklama

Bakan Nebati’den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısına ilişkin açıklamada bulundu

2 Saat Önce
2022-07-25 22:03:47
Bakan Nebati’den açıklama

Toplantıya dair açıklamalar yapan Bakan Nebati, ''Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık'' dedi.

Finansal İstikrar Komitesi 5. defa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası Bakan Nebati, Twitter adresinden açıklama yaptı:

"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir." .

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