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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati'den açıklama

Bakan Nebati'den açıklama

Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türk finansal sistemine olası yansımaları değerlendirildi, TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması konusunda yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

2 Saat Önce
2022-03-11 22:53:45
Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısının Bakan Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sisteme olası yansımalarının detaylı şekilde irdelendiği ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında komiteye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi 3'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme yansımalarını detaylı şekilde konuştuk. Finansal istikrarın korunması için yapılan çalışmaları ve tedbirleri ele aldık" dedi. .

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