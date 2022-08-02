Bakan Nebati’den ''500 liralık banknot'' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, 'Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Nebati, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybı ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artan madeni para maliyetlerinin Merkez Bankası'nı harekete geçirdiğini belirtmişti.

Yalım, "Tedavülde bulunan bozuk paraların artık hiçbir hükmü kalmadı. Bir ekmeğin 4-5 liraya satıldığı ülkemizde 1.5-10 ve 25 kuruşların tedavülden kalkması gerekiyor. MB bu paraların tedavülden kalkması, yeni 500 ve 1000 liralık kâğıt banknotların basılması, 2.5 lira, 5 lira ve 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapıyor" diye konuşmuştu. .