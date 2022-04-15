Bakan Nebati: Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Bakan Nebati, ekonomide son dönemde yaşananlarla ilgili olarak "Problemleri görmezden gelmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"Enflasyon dünyanın sorunu. Problemleri görmezden gelmiyoruz. Özgüvenimiz yüksek, bunun üstesinden geleceğiz. Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz.

Döviz kurları kontrolümüz altında... Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her güne egale ediyor.

Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği inşallah tek haneye indirmiş olacağız. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz." .