'Biz Ötv'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' sözleriyle ilgili konuşan Bakan Nebati, o ifadelerine açıklık getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz'da sosyal medya hesabından video yayınlayarak "İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde Ötv'yi çizeceğiz. İkinci el parasına sıfır araç aldıracağız" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ümraniye'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen bir toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hedef alarak, "Ötv artırımına mı gitsek' dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ' Ötv indirilecek' dedi. ' Ötv indirilecek' deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. Biz kendi aramızda demedik mi 'Ya şu Ötv'yi artıralım da şeyi biraz kıralım." açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları üzerine Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaparak, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz Ötv'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." ifadelerini yaptı.

BAKAN NEBATİ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bakan Nebati, "Biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu" sözlerine açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadinin gerçeklikten uzak olduğunu belirten Nebati, espri yaptığını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum. Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm. Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak 'tam ÖTV'yi artıracaktık ki Kılıçdaroğlu konuştu' şeklinde bir söz söyledim.

"BU TÜR KONUŞMALAR SEKTÖRE VE VATANDAŞLARA ZARAR VERİR"

Ben şimdi size durumu anlatayım; 'Vergi politikaları' belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır. Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız. Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur. Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN VERGİSİNİ YÜZDE 10'A İNDİRDİK"

Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60'tan yüzde 10'a indirdik. Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG'u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin." .