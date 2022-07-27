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Bakan Nebati, Binance kurucusu Zhao ile görüştü

Bakan Nebati, Binance kurucu CEO'su Changpeng Zhao ile online görüşme gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2022-07-27 15:32:39
Bakan Nebati, Binance kurucusu Zhao ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık" dedi.

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