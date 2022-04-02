DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz
Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı
Kiğılı, teknoloji ekosistemine 50 milyon TL yatırım planlıyor
Birevim ve Bereket Sigorta Grubu, Tasarruf Teminatlandırma Modeli ile sektörde bir ilke imza attı
Migros'tan çifte indirim
Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Meksika'ya alınmadı
Gizem Altıntaş kimdir?
ABD’li aktör Sean Penn: Ukrayna için savaş uçağı alın
9 büyüklüğündeki depremde bile ameliyat yapılabilecek
Erdoğan'dan gıda fiyatları açıklaması; 'Acımayacağız'
Cezayir, Kültür ve Sanat’ta Fransızca’ya son verdi
10 yıl çalışarak kimler emekli olabilir?
Han: Muhalefetin arkasında ABD var

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

BURSA

19:35

05:13
19:35
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:20

04:59
19:20
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:03

04:43
19:03
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:46

04:25
18:46
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:35

04:20
18:35
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

ANKARA

19:20

04:59
SAHUR
19:20
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.

40 Dakika Önce
2022-04-02 21:36:48
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

nebati-1804103_2

Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş