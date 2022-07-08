Bakan Nebati açıkladı! Çalışanların yemek ve yol ücreti artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların yol ve yemek ücretlerine artışa gidildiğini söyledi ve çalışanların her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çalışanlara yönelik yeni adımı duyurdu. Bakan Nebati çalışanlara verilen Yol ve Yemek ücretlerinde artışa gidildiğini söyledi. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre yemek ücretleri 34 liradan 51 liraya, yol ücretleri de 17 liradan 25,5 liraya yükseldi.

YEMEK ÜCRETİ ASGARİ 1224

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

YOL ÜCRETİ DE ARTTI

Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu Ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.

BAKAN NEBATİ DE DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların yol ve yemek ücretlerine artışa gidildiğini söyledi ve çalışanların her daim yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çalışanlara yönelik yeni adımı duyurdu. Bakan Nebati çalışanlara verilen Yol ve Yemek ücretlerinde artışa gidildiğini söyledi. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre yemek ücretleri 34 liradan 51 liraya, yol ücretleri de 17 liradan 25,5 liraya yükseldi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Asgari Ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık.

Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 34 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık.

İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık.

Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz.

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