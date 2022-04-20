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Bakan Nebati ABD’de: IMF ile toplantıda ne konuşuldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'de G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı'na katıldı.

49 Dakika Önce
2022-04-20 09:47:55
Bakan Nebati ABD’de: IMF ile toplantıda ne konuşuldu?

Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD temasları ile ilgili olarak, '“G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı”na katıldık' dedi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın katıldığı toplantı için Bakan Nebati şunları söyledi:

Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık.

Bakan Nebati, "Göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yineledik." dedi. .

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