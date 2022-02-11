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Bakan Nebati: 340 milyar liraya yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu.' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-11 16:16:04
Bakan Nebati: 340 milyar liraya yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu." dedi.

Nebati, "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." ifadesini kullandı. .

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