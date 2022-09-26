DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,4633 ₺

EURO

17,9255 ₺

ALTIN

976,34 ₺

BİST

3.242,12 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Muş yeni ihracat desteği modelini açıkladı

Bakan Muş yeni ihracat desteği modelini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni ihracat desteği modelini açıkladı

30 Dakika Önce
2022-09-26 12:07:12
Bakan Muş yeni ihracat desteği modelini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye yönelik olarak hizmet ihracatının ilk 7 ayda 42 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, Ankara'da "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Lansmanı”nda konuştu.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Tüm ihracatçılarımız için kefalet sorununa çözüm bulunarak firmaların krediye erişimi hızlandırıldı. İhracatın tabana yayılması, ihracatçıların güncel ihtiyaçlarını karşılayarak hızlı aksiyon almasını sağlayacaktır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş