Bakan Muş yeni ihracat desteği modelini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni ihracat desteği modelini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye yönelik olarak hizmet ihracatının ilk 7 ayda 42 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, Ankara'da "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Lansmanı”nda konuştu.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Tüm ihracatçılarımız için kefalet sorununa çözüm bulunarak firmaların krediye erişimi hızlandırıldı. İhracatın tabana yayılması, ihracatçıların güncel ihtiyaçlarını karşılayarak hızlı aksiyon almasını sağlayacaktır. .