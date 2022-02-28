Bakan Muş: Türkiye, son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyüme rakamları ile ilgili, 'Türkiye ekonomisi 2021'de %11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi' dedi.

Geçen yılın büyüme performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 11 büyüdü. Dördüncü çeyrekte de büyüme yüzde 9,1 oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sosyal medya hesabından büyüme verilerini değerlendirdi.

Bakan Muş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2021'de %11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin %44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." .