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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Muş'tan otomobil stoğu yapıldığı iddialarına yanıt

Bakan Muş'tan otomobil stoğu yapıldığı iddialarına yanıt

Bakan Muş, otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada bayinin tespit edildiğini söyledi.

43 Dakika Önce
2021-09-21 08:28:34
Bakan Muş'tan otomobil stoğu yapıldığı iddialarına yanıt

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin, yetkililerin ilk incelemeyi gerçekleştirdiğini ve söz konusu araçların kiralanmak üzere bekletildiği bilgisinin verildiğini belirterek, "Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldığını belirtti.

Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş, şunları kaydetti:

"Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir. Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.

Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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