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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Muş'tan 'Hal' açıklaması

Bakan Muş'tan 'Hal' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sebze ve meyve hallerinde yaşanan fiyat artışı ilgili açıklamada bulundu

1 Saat Önce
2021-09-02 22:44:03
Bakan Muş'tan 'Hal' açıklaması

Bakanı Muş sebze ve meyve hallerinde yaşanan fiyat artışı ilgili şu açıklamada bulundu:

“Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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