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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Muş'tan 'gıda fiyatları' açıklaması

Bakan Muş'tan 'gıda fiyatları' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi.

50 Dakika Önce
2021-12-22 19:47:06
Bakan Muş'tan 'gıda fiyatları' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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