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Bakan Muş'tan 81 ile KDV talimatı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV fiyatlarındaki indirimlerle ilgili 81 ile talimat gönderdiklerini belirtti, denetimlerin yoğunlaşacağını söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-13 13:49:35
Bakan Muş'tan 81 ile KDV talimatı

Temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesinin açıklanmasının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Muş, 'Gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız' dedi.

İndirimin fiyatlara yansımaması durumunda yaptırım uygulayacaklarını söyleyen Muş, 'Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı. .

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