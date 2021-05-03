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Bakan Muş: Nisan ayı ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır.' dedi.

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03.05.2021 12:08:36
Bakan Muş: Nisan ayı ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." dedi.

"Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu." ifadesini kullanan Bakan Muş, "İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Bakan Muş, "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi." diyerek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu." şeklinde konuştu.

"Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız." ifadesini kullanan Bakan Muş, "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan