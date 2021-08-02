DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran'da koronavirüs vakalarında rekor yükseliş
Başkan Büyükakın, Bisiklet Tutkunlarıyla Pedal Çevirdi
Çin'den Libya’ya 1 milyon 260 bin doz koronavirüs aşısı sevkiyatı
Bakanlar yangın bölgesinde! ''Yanan arazilerin yapılaşmaya tahsisi mümkün değil''
Hollandalı Bisikletçiler Kocaeli'de Pedalladı
2022-2023 memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı
Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!
Memur ve memur emeklileri için kritik görüşme başladı
IAB Akademi ve Bosch Ev Aletleri UniChallenge Tech ile mühendis adaylarıyla dijital pazarlama iletişimi sektörünü buluşturacak
Kamu işçisi zammı ne kadar? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu?
Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı
Halk Bankası'ndan 'hatalı kur' açıklaması
Çelik'ten yalan haberlere tepki: Fitne ateşini büyütmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Kral Bozguncu TV nedir, ne işe yarar? Kral Bozguncu TV güvenilir mi?
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim?

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Muş açıkladı: Temmuz ayı ihracatında rekor kırıldı

Bakan Muş açıkladı: Temmuz ayı ihracatında rekor kırıldı

Bakan Muş 'Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı.' açıklamasında bulundu.

2 Saat Önce
2021-08-02 11:50:29
Bakan Muş açıkladı: Temmuz ayı ihracatında rekor kırıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısının rekorlarla kapatıldığını ve haziranda aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldığını anımsatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü;

Temmuz ayı ihracatımız da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatıdır.

"İLK DEFA 200 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞ BULUNUYORUZ"

9 günlük Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında iş günü bazında ihracat tutarı da oldukça yüksek olmuştur. Bu sayede ocak-temmuz dönemi ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükselmiştir. Yine pandemi öncesine göre kıyaslarsak 2019 yılı ocak-temmuz dönemine göre de ihracatımız yüzde 16,4 artış sağlamıştır. Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. İthalatımız ise temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ile 20,7 milyar dolar olmuştur. Ocak-temmuz döneminde ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 146,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumdadır.

Dış ticaret hacmi de 268,2 milyar dolara yükselmiştir. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-temmuz döneminde, geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7'ye çıkmıştır. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir. İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. Ocak-temmuz döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 10 artışla 80 bine yaklaşmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş