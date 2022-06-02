Bakan Muş açıkladı: İhracat rakamlarında rekor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ayında ihracat yüzde 15.2 artışla 19 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 49 artışla 29.7 milyar dolara çıktı. Mayıs ayında dış ticaret açığı 10.7 milyar dolara yükseldi.
2022-06-02 11:01:00
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %15,2 artışla 19 milyar dolar yükselerek rekor kırdı.
Muş, yaptığı paylaşımda "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, %15,2 artışla 19 milyar $ oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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