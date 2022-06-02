Bakan Muş açıkladı: İhracat rakamlarında rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ayında ihracat yüzde 15.2 artışla 19 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 49 artışla 29.7 milyar dolara çıktı. Mayıs ayında dış ticaret açığı 10.7 milyar dolara yükseldi.