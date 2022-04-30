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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Muş açıkladı: Cumhuriyet tarihinde bir rekor

Bakan Muş açıkladı: Cumhuriyet tarihinde bir rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dün 1 günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını, bunun ise Cumhuriyet tarihinde bir rekor olduğunu açıkladı.

3 Saat Önce
2022-04-30 13:39:21
Bakan Muş açıkladı: Cumhuriyet tarihinde bir rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir" dedi.

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