Bakan Murat Kurum İklim Şûrası için video mesaj yayımladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un, 21-25 Şubat'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak İklim Şurası için video mesaj yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un, 21-25 Şubat'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak İklim Şurası için yayımladığı videolu mesajı şöyle:

Kıymetli Dostlar,

Tarihimizin en önemli değişim ve dönüşümlerine sahne olan Selçuklu başkenti Konya'mızda; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettikleri, yeşil kalkınma devriminin en önemli adımı atılıyor.

Konya; kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, esnafımız, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve genç iklim elçilerimizden oluşan 1000'i aşkın misafiriyle; Türkiye'nin ilk İklim Şûrası'na ev sahipliği yapıyor.

Beş gün sürecek İklim Şûrası'nda; sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine uyumdan yerel yönetimlere; göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar; 7 farklı alanda, Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz.

İklim Şûrası'nda, aynı zamanda, gençlik buluşması, sporcu, sanatçı ve uzmanlarımızın gerçekleştireceği söyleşiler ve paneller, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile üç boyutlu iklim tüneli gibi, birçok etkinlik gerçekleştireceğiz.

Türkiye'nin elleri; ortak evimiz dünyamız ve cennet vatanımız için, milletimizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için, İklim Şûrası'nda birleşiyor. Hep birlikte; yerelden küresele iklim seferberliği diyoruz. Yeşil Kalkınma Devrimiyle; “Büyük ve Güçlü Türkiye” diyoruz. .