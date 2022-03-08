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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Kurum kadınlarla fidan dikti

Bakan Kurum kadınlarla fidan dikti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu işbirliğinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Kadın İşçiler Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

3 Saat Önce
2022-03-08 17:33:32
Bakan Kurum kadınlarla fidan dikti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve günler sonra söndürülen yangında, birçok ev ve ormanlık alan zarar görmüştü. Yanan alanlarda ağaç kesimi ve yeşillendirme çalışmaları ise son hız devam ediyor. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde 'Kadın İşçiler Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

Bakan Kurum ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, etkinlikte alana ağaç dikti ve sulama işlemini gerçekleştirdi. Hatıra ormanında bin ağaç toprakla buluşurken, bölgede ise 40 bine yakın çam fidanı dikildi. Program öncesi Bakan, kendini karşılayan kadınlarla sohbet etti, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakan Murat Kurum, daha sonra yanan evlerin yerine yenisinin yapılmaya başlandığı Sülek mevkiindeki inşaat çalışmalarını inceledi. Köylülerle sohbet eden Bakan Kurum'a kadınlar yöresel ürünleri içeren bir sepet dolusu hediye verdi. Bakan Kurum, ilçedeki temaslarını tamamlamasının ardından kentten ayrıldı. .

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