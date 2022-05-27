Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili iddialara tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hedef alındığını belirterek, 'Algı operasyonlarıyla kamu iştiraki olan Çevre Ajansı’nı şirket gibi gösteriyorlar.' ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalelerinde yetkinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı'na verileceği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Çevre Ajansı'nın iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin geliştirilmesi kapsamında Bakanlıkla eş güdüm halinde çalıştığına işaret eden Kurum, Ajansın denizlerde, göllerde temizlik faaliyetleri, yeşil alan projeleri, Sıfır Atık Projesi ve depozito uygulaması kapsamında çalışmalar yürütmekle görevli olduğuna dikkati çekti.

Çevre konusundaki hassasiyeti herkes tarafından bilinen Emine Erdoğan'ın Bakanlığın çevre projelerine büyük destek verdiğini kaydeden Kurum, "Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi bir kadın hareketidir ve Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürümektedir. İftiraların nedeni çevre projelerine verdiği destektir, o projelere sahip çıkmasıdır, Salda'ya gidip 'İnşallah bu proje tamamlandığında Türkiye'nin en büyük değeri olacak.' demesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Emine Erdoğan'ın hedef alınmasına tepki gösteren Kurum, "Sanki iştirak Sayın Emine Erdoğan'ın şirketiymiş gibi yalanlar, iftiralar ortaya atıyorlar. Algı operasyonlarıyla kamu iştiraki olan Çevre Ajansı'nı şirket gibi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Çevre Ajansı'nın hiçbir özel şahısla ilgisi, ilintisi veya illiyeti yoktur"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı da konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu, Ajansın hiçbir özel şahısla ilgisi ve ilintisinin bulunmadığı bildirdi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletin temsilcilerinin onayıyla kurulduğuna işaret edilen açıklamada, Ajansın faaliyet alanına ilişkin yeni bir kanuni düzenlemenin de yine TBMM eliyle gerçekleşeceği belirtildi.

Türkiye Çevre Ajansının kanunlar çerçevesinde faaliyet yürüttüğü vurgulanan açıklamada, "Türkiye Çevre Ajansı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kuruluşlardan biridir. Türkiye Çevre Ajansının hiçbir özel şahısla ilgisi, ilintisi veya illiyeti yoktur. Ajansın yaptığı işler hukuki, meşru ve olağandır. Olağanüstü olan ise milletin iradesiyle kurulmuş olan bir kamu kurumuna iftiralarda bulunmak, itibar suikastına girişmektir. İddialar asılsız ve gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın, "atık toplama konusunda en verimli uygulamaları hayata geçirerek Depozito İade Sistemi'ni etkin bir şekilde yürütmek", "çevrenin, doğal varlıkların korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak" amaçlarıyla kurulduğunun altı çizilen açıklamada, ülke genelinde uygulanacak Depozito İade Sistemi'yle İstanbul'un yıllık enerji tüketiminin yüzde 10'u kadar enerji, Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarruf sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

- Hukuki yollara başvurulacak

Çevrenin, doğal varlıkların korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapma görevi bulunan Ajansın çalışanlarının, çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına gecesini gündüzüne kattıkları belirtilen açıklamada, hiç kimsenin Türkiye'nin geleceği için atılan adımları, yapılan güzel işleri suistimaline müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

"Vatandaşların iade makinelerine bıraktığı her bir cam şişe, ülkemize önemli ekonomik kazançlar getirecek. 20 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyar liralık katkı ve 12 bin vatandaşımıza istihdam sağlanacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.