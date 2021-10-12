Bakan Kurum'dan değişiklik yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğine dair açıklamasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan değişikliğe değinen Bakan Kurum, kurulan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın ülke, millet ve gelecek nesiller için hayırlı olmasını diledi ve "Ortak evimiz dünyamız için alınan devrim niteliğindeki bu yeni karar, eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda derin değişimlere sebep olan iklim değişikliğiyle mücadelemizin gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.