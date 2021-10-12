DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Kurum'dan değişiklik yorumu

Bakan Kurum'dan değişiklik yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğine dair açıklamasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2 Gün Önce
2021-10-12 12:32:41
Bakan Kurum'dan değişiklik yorumu

Yapılan değişikliğe değinen Bakan Kurum, kurulan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın ülke, millet ve gelecek nesiller için hayırlı olmasını diledi ve "Ortak evimiz dünyamız için alınan devrim niteliğindeki bu yeni karar, eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda derin değişimlere sebep olan iklim değişikliğiyle mücadelemizin gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

1_8

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Gözün Aydın Türkiye

Reform üstüne reform...Refomlar başımızı Şeytani Deccalistik planların emrettiği tarafa döndürdü artık...

Görüş Bildir Bizimle Paylaş