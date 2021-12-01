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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Sağlık çalışanlarına büyük zam!

Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Sağlık çalışanlarına büyük zam!

Sağlık Bakanı Koca, 'Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' açıklamasını yaptı.

3 Saat Önce
2021-12-01 14:23:20
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Sağlık çalışanlarına büyük zam!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti.

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' dedi. Türk Telekom Reklamı

Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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