Bakan Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

Bakan Kirişci, '2022'nin 7 ayında, 7 bin 469 personelimiz 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdi. 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu.' ifadesini kullandı.