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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri yarın çiftçilerin hesaplarında
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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri yarın çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

54 Dakika Önce
2022-03-24 18:54:21
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri yarın çiftçilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. 

Kirişçi, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 89 milyon 90 bin 138 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 1 milyon 921 bin 955 lira, çay prim desteği kapsamında 188 milyon 486 bin 279 lira, biyolojik mücadele desteği kapsamında 11 milyon 722 bin 406 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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