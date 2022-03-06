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Bakan Kirişçi'den gündem olan ''ayçiçek yağı'' ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

16 Dakika Önce
2022-03-06 09:40:11
Bakan Kirişçi'den gündem olan ''ayçiçek yağı'' ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır.

Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir."

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