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Bakan Kirişçi’den çiftçiye 5 milyar lirayı aşkın destek müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçilere verilecek destek ödemesinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-03-08 09:00:39
Bakan Kirişçi’den çiftçiye 5 milyar lirayı aşkın destek müjdesi!

Bakan Kirişçi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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