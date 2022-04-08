DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Afara ne demek? Afara kelime anlamı nedir? Afar ve afara aynı anlamı mı taşıyor? Afara Türkçe mi?
Bursa iftar vakti ne zaman? Bursa’da akşam ezanı ne zaman okunur?
Gantz'dan Filistinlilere gözdağı! '200 kişiyi tutukladık gerekirse binleri tutuklarız'
Başhemşire Mine Yıldız kimdir? Kasaba Doktoru dizisindeki hemşire Mine kim? Hemşire Mine'yi hangi oyuncu oynuyor?
Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyesine zam mı yapılacak? 2022 bayram ikramiyeleri ne kadar verilecek?
Tunus Askeri Mahkemesi'nden tepki çeken hapis cezası kararı
Zekât vermenin bir vakti var mı?
Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı
Erdoğan: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık
Ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde fiyat artışı beklenmiyor
Slovakya'dan Ukrayna'ya S-300 hava savunma desteği
TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi
Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Kerem Aktürkoğlu sakat mı ? I Dominic Torrent açıkladı!
Dr. Mehmet Öz'ün serveti ortaya çıktı
İzmir otobüs biletleri ne kadar oldu 2022? ESHOT kaç TL oldu?

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Kirişci açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda

Bakan Kirişci açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, '150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-08 12:52:36
Bakan Kirişci açıkladı: Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracaklarını belirterek, "Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, ödemenin 127 milyon 810 bin 865 lirasının hububat, baklagil ve dane mısır, 10 milyon 364 bin 460 lirasının Bombus arısı, 2 milyon 235 bin 556 lirasının sertifikalı fidan, 9 milyon 756 bin 242 lirasının da kırsal kalkınma desteği kapsamında yapılacağını kaydetti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş