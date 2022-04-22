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TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Kirişci açıkladı: Destekleme ödemesi bugün başlıyor

Bakan Kirişci açıkladı: Destekleme ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını kaydetti.

1 Saat Önce
2022-04-22 10:14:37
Bakan Kirişci açıkladı: Destekleme ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını belirten Kirişci, "Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ödemeler, çiğ süt, buzağı, manda, malak ve süt analiz destekleri kapsamında olacak.

Geçen yılın ekim, kasım ve aralık dönemine ait çiğ süt desteği kapsamında 248 bin 387 işletmeye 2 milyon 406 bin ton çiğ süt için yaklaşık 420 milyon lira, 2021 yılı 1'inci dönemine ait buzağı desteği kapsamında 598 bin 750 yetiştiriciye 2 milyon 515 bin 882 baş buzağı için yaklaşık 1 milyar 135 milyon lira, 2021'e ait manda desteği kapsamında 10 bin 112 yetiştiriciye 80 bin 687 baş manda için yaklaşık 23 milyon lira, 2021 yılı 1'inci dönemine ait malak desteği kapsamında 7 bin 846 yetiştiriciye, 28 bin 885 baş malak için yaklaşık 7 milyon 557 bin lira, ıslah amaçlı süt analiz desteği kapsamında da 3 bin 647 yetiştiriciye, 166 bin 637 baş inek için yaklaşık 16 milyon 663 bin lira ödeme yapılacak.

Destek ödemeleri, kimlik numaralarının son hanesi 0,2,4 ve vergi kimlik numaralarının son haneleri 0,1,2,3,4,5,7,9 olanlara bugün saat 18.00 itibarıyla, kimlik ile vergi kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara da 29 Nisan saat 18.00 itibarıyla gerçekleştirilecek. .

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