Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret projelerinin uzun vadeli planlar olduğunu söyleyerek “İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 için emsalsiz hedefler koyduklarını hatırlatarak, bunları gerçekleştirmekle yetinmeyip, 2035 ve 2053'e kadar büyük planlamalar yaptıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, her yatırıma itiraz eden zihniyetin, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'ne de itiraz ettiğini belirterek, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120'nin üzerine çıktı. Otoyolun kalanı içinde yine araç garantilerinin en az yüzde 100'ü karşılandı. Proje açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20 idi. Bugün yüzde 80'lere yaklaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Salgın olmasaydı daha geçen yıldan garanti karşılama oranını sağlayacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Bakın arkadaşlar bu fizibiliteleri biz, 3-5 yıllık yapmıyoruz. Yıllara göre nasıl artacağını ne zaman başa baş noktaya geleceğini, sonrasında ne zaman devletin kasasına ilave gelir getireceğini hepsini hesaplıyor, biliyor ve adımlarımızı atıyoruz. Aynı planlamanın Çanakkale Köprüsü'nde de gerçekleşeceğine hep birlikte şahit olacağız. Memlekete çivi çakmayan, çivi çakılmasını da engellemek için çırpınan birileri gibi boş laflarla yürümüyoruz" diye konuştu. .