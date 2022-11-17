Bakan Karaismailoğlu, beton yollar konusunda deneyimli ülkelerle iş birliğine açık olduklarını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kara yollarındaki ulaşım kalitesinin yükseltilmesi için hayata geçirilen çevreci çözümlere dikkati çekerek, beton yollar konusunda deneyime sahip ülkelerle her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ankara'da "2. Beton Yollar Kongresi ve Sergisi", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ev sahipliğinde, KGM, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği ve Yollar Türk Milli Komitesi ile Avrupa Beton Kaplamalar Birliğinin teknik desteğiyle başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 gün sürecek kongrenin açılışında, "Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Akılcı Çözümler" temasıyla düzenledikleri kongre ve serginin, ulaşım sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını bildirdi.

Yolların her kültür için farklı bir önem atfettiğini belirten Karaismailoğlu, kendilerinin bunu "sevdiklerine kavuşma" ve "akarsular gibi canlanmanın ve kalkınmanın anahtarı" olarak kabul ettiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptıkları 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki harcamanın yüzde 60'ının kara yollarına ait olduğunu aktardı.

Karayolları için 2003-2022 döneminde 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda kara yollarımızdaki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 790 kilometrenin üzerine çıkardık. 2053'e kadar 38 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bu şekilde toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına ulaştıracağız. Otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye yükselttik. 2023'te 3 bin 726 kilometreye ulaştıracağız. 2053'e kadar ülkemizde 5 bin 800 kilometrenin üzerinde yeni otoyol yapmayı planladık."

Hükümetleri döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden 663 kilometreye çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında tünel uzunluğunu 720 kilometreye ulaştıracaklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, aynı şekilde köprü ve viyadük uzunluğunu da 311 kilometreden 735 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, "2023 hedefimiz, 770 kilometrenin üzerine çıkarmaktır. Yalnızca bu yıl 101 kilometresi otoyol olmak üzere tam 271 kilometre bölünmüş yol yaptık. 636 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yolu tamamladık. Toplam uzunluğu 12 bin 100 metreyi bulan 3 tünelin yapımı gerçekleştirdik. Yine toplam uzunluğu 11 bin 900 metreyi bulan 57 köprüyü tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Trafik kazalarındaki can kaybı 20 yılda yüzde 82 azaldı"

Bakan Karaismailoğlu, kara yollarındaki fiziki iyileştirmenin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin verdiği imkanlarla, yollardaki olası sürücü ve insan hatalarını en aza indirmek için yoğun çaba sarf edip akıllı yollar yaptıklarını söyledi.

"Attığımız adımlar sonucunda trafik kazalarındaki can kaybı oranlarında 20 yılda yüzde 82'lik azalma sağladık." diyen Karaismailoğlu, akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırarak bunu en aza indirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, kara yollarındaki ulaşım kalitesinin yükseltilmesi için güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu, çevreci, kesintisiz ve erişilebilir, çağdaş kalitede yollar yaptıklarını anlattı.

Kara yollarındaki, asfalt teknolojisinin yanı sıra alternatif yapım sistemi olan beton yolların önemine inandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle ağır yük taşımacılığında etkinliği bilinen beton yollar, daha az bakım ve onarım gerektiriyor." dedi.

Karaismailoğlu, Afyon-İşçehisar, Hasdal Kemerburgaz, Ordu-Ulubey ve İzmit-Yalova yollarını beton yol olarak yaptıklarını hatırlatarak, 21 kilometrelik Kemaliye-Dutluca yolunu da aynı şekilde inşa ettiklerini aktardı.

Yapılan beton yolları sürekli kontrol ederek, performanslarını arazi, iklim ve yoğunluklarına göre takip ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre ve gelişen trendleri de dikkate alarak, beton yollarda dünyanın geldiği son noktayı değerlendirmek, yol yapımında kullanılan beton sistemlerindeki iyileştirmeleri gözlemlemek, yollarla birlikte beton bariyerler, havalimanı zeminleri, gürültü bariyerleri gibi yapılardaki son teknolojileri ortak akıl çerçevesinde tartışmak üzere bu kongremizi düzenliyoruz. Beton yollar konusunda ABD ve gelişmiş Avrupa ülkelerinin kara yolu ağlarının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değiştiğini biliyoruz. Bu yolda, deneyim sahibi olan her ülke ve birimle iş birliğine hazırız."

"Alternatif ve çevreci sistemleri uygulamaya devam ediyoruz"

Karaismailoğlu, gelinen nokta itibarıyla Türkiye'nin dünyada hızla gelişen konumu gereği, KGM'nin hedefleri doğrultusunda uzun ömürlü, az bakım gerektiren ve konforlu yolların yapımına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üç büyük kıtanın ortasında, Karadeniz ve Akdeniz gibi ticaretin, enerjinin ve ekonomik potansiyelin güçlü olduğu bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi İpek Yolu'nun orta koridorundaki ülkemizin, kara, hava, demir ve deniz yolları ile haberleşme sistemlerini multi model bir yapıda değerlendiriyoruz. Tüm ulaşım modlarında lojistik ağları kuruyor, lojistik sektöründeki yeni gelişmeleri dikkate alarak, reel sektör ve üniversitelerimizle sürekli iletişim ve iş birliği içindeyiz. Türkiye, doğu-batı ve kuzey-güney hattında tüm ulaşım sistemlerinde, stratejik konumuna uygun olarak, kavşak ve merkez konumuna kavuşmaktadır. Diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi kara yollarımızda da verimli alternatif ve çevreci sistemleri uygulamaya devam ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştirdi ve stantları gezdi. .