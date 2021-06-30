Bakan Elvan: Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredileri yapılandırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken firmalara yönelik kredilerin yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken firmalara yönelik kredilerin yeniden yapılandırılma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Elvan konuya ilişkin olarak, "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.