Bakan Elvan: Kurun değeri piyasada belirlenir

Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan yorumlara açıklama getiren Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir” diye konuştu.

Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kurun değerinin piyasada belirlendiğini söyledi. Elvan, döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan yanlış yorumlara değinmek istediğini belirterek, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek Döviz Kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı Kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir. Verimlilik artışıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir” diye konuştu.

TEMKİNLİ OLMAYI GEREKTİRİYOR

Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe teklifi sunuşunda yüksek enflasyonun, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde önemli bir sorun olmaya başladığını kaydetti. Bakan Elvan, Türkiye'nin enflasyon dinamiklerine bakıldığında; küresel gelişmeler, birikimli döviz kuru etkileri, artan gıda fiyatları ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın etkili olduğununun görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadelede, 2020'nin son çeyreğinden itibaren para ve maliye politikalarında kritik adımlar attık. Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor.”

‘GELİRDEN VAZGEÇTİK'

Enflasyonla mücadele konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olduklarını, bu amaçla maliye politikalarını, arz yönlü politikaları ve makroihtiyati düzenlemeleri kararlılıkla devreye aldıklarını kaydeden Elvan, “Yapılan indirim ve fiyat ayarlamalarının TÜFE'yi düşürücü etkisi yaklaşık 5.3 puan olurken, bu uygulamalar sonucunda 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik. Böylece enflasyonla mücadelede maliye politikası kararlılığını çok net biçimde gösterdik. Bu tutara doğalgaz ve elektrik alanında verdiğimiz destekler dâhil değildir” diye konuştu. Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışları da yakından takip ettiklerini belirten Elvan, gerekli adımları attıklarını, kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek kararı aldıklarını söyledi.

YÜZDE 9 BÜYÜME

Elvan, öncü göstergelerin yılın ikinci yarısında ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ettiğini belirterek, “Böylece, 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu büyümenin en az yüzde 65'inin yatırımlar ve net dış taleple desteklenmesini öngörüyoruz” dedi. 2021 yılının yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatılacağını vurgulayan Elvan, “Cari dengede yaşanan iyileşme, ülkemizin dış finansman ihtiyacındaki azalmaya katkı sunmanın yanında, yapısal cari açığı kapatmada katettiğimiz mesafeyi de ortaya koyuyor” diye konuştu. Cari işlemler dengesini iyileştirme çabası içinde olduklarını kaydeden Elvan, yenilenebilir enerji kapasitesini artıracaklarını, yeşil organize sanayi bölgelerini hayata geçireceklerini, yurt dışı lojistik merkezleri açacaklarını, sağlık endüstrileri ve yazılım alanında somut adımlar atacaklarını anlattı.

DÖVİZLE BORÇLANMA PLANLANMIYOR

ELVAN bu yıl ihtiyatlı bir borçlanma programı uygulandığını kaydederek, “Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl yurtiçinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz” dedi. Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasının kapsamının genişletildiğini anımsatan Bakan Elvan, “Bu kapsamdaki toplam kamu idaresi sayısını bu yıl içinde 106'dan 224'e çıkartarak yaklaşık 30 milyar lirayı aşan bir fon büyüklüğüne ulaştık. Bu uygulama ile nakit rezervi güçlendirildi ve ayrıca bütçeye 6 milyar olumlu katkı sağlandı” dedi. Bütçe açığındaki düşüşe bağlı olarak borçlanma miktarını yıllık finansman programına göre önemli ölçüde azalttıklarını anlatan Elvan, “Nakit rezervimizi güçlü tutmayı başardık. Bu yıl 619 milyar lira öngörülen borçlanma tutarını 155 milyar lira altında 464 milyarla kapatmayı öngörüyoruz” dedi.

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

BAKAN Elvan, Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu ifade ederek, “Bütçemizi, ekonomiye ve ihtiyaç sahibi sosyal kesimlere destek vermek için 20 yıldır esnek bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bunu yaparken de mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

BAKAN Elvan, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kararına ilişkin olarak da, “Atılan adımlara rağmen FATF tarafından gri listeye alındık. Elbette bu durumu hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ancak bu listeden çıkmak için de FATF ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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