DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Elvan'dan 'Merkez Bankası' açıklaması
ABD’li general: Afganistan'da iç savaş çıkabilir
'Karadeniz'de sular ısınıyor'
2021 LGS kontenjan ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? LGS kontenjanı nasıl öğrenilir?
İngiliz raporlarında LGBT gerçeği
2021 LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
'Eşcinsellik felsefesi' ve 'kıç siyaseti'!
Saati İsviçre'den getirildi
'Halk TV'nin gerçek sahibi Akın İpek' iddiası...
Nedim Şener: İran’ı devirme planını okuyun Türkiye’ye operasyonu anlarsınız
2021 LGS birincisi kim? LGS'de 500 tam puan alan kim? LGS şampiyonu kim?
LGS sonucu öğren | 2021 LGS sınav sonucuna nereden bakılır?
Varlık Barışı süresi uzatıldı
Galatasaray, Abdou Harroui görüşme gerçekleştirecek!
PubG Mobile UC Ucuza Satın Almak

Bakan Elvan'dan 'Merkez Bankası' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir.' ifadesini kullandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 12:23:24
Bakan Elvan'dan 'Merkez Bankası' açıklaması

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş