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Bakan Elvan’dan kripto para vergisi açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, gündemdeki konuları açıklık getirdi.

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07.05.2021 02:23:11
Bakan Elvan’dan kripto para vergisi açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Bakan Elvan, kripto paralar ile ilgili de önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Elvan, Gelir İdaresi ile vergi konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada tüketiciyi korumanın son derece önemli olduğunu vurguladı ve kanun teklifi için çalışma yaptıklarını belirtti.

“Biz tüketiciyi korumak zorundayız. Terörün finansmanını ve kara para aklama gibi durumları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Küresel ölçekte bu platformların denetlenmesine yönelik, alım satım işlemlerini yapanların kimler olduğuna yönelik tedbirleri ülkeler almaya başladı. Bizim de taslak bir çalışmamız var. Bir kanun teklifi muhtemelen olacak. Biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık.”

Dünya üzerindeki uygulamalara da dikkat ettiklerini ifade eden Bakan taslak çalışmasını yaptıklarını kaydetti:

“MASAK dışında da yapılması gereken düzenlemeler var. SPK BDDK ve Gelir Dairesi Başkanlığımız var. Biz ne yaptık, bir bakan yardımcımızın başkanlığında iki aydan beri çalışıyoruz konu üzerinde. Sürekli olarak arkadaşlarımız bir araya geldiler toplantılar yaptılar, dünyadaki uygulamalara baktılar. Bu konuyla ilgili uzman kişilerle bir araya geldiler. Onların görüşlerin aldılar ve taslak çalışmasın yaptık.”

Bakan ayrıca kripto para sektörünün bir merkezi yapısı bulunmadığı ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

“Bu alanların tamamı dünyada çalışılan alanlar. Diğer gelişmiş ülkelerin çalıştığı alanlar. Bu konuda hızlı gitmemin önemli olduğunu düşünmüyorum sağlam ve dikkatli gitmemiz lazım. Çünkü bunu merkezi bir yapısı yok.  Çok daha temkinli olmak gerekiyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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