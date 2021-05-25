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Bakan Elvan'dan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, nefes kredisine ilişkin detayların bu hafta içi açıklanacağını belirtti. Elvan, kripto düzenlemesinin de kısa sürede biteceğini ifade etti.

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Google News - Timeturk
25.05.2021 16:19:15
Bakan Elvan'dan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Pandemi nedeniyle yapılan desteklerin milli gelire oranının yüzde 3'ü aşacağını belirten Bakan Elvan, 'nefes kredisi' paketi ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alacak." dedi. Elvan nefes kredisi ile ilgili detayların bu hafta açıklanacağını belirtti.

Yıl sonunda 22-25 milyar dolar cari açık beklediklerini ifade eden Elvan, "Bilişim, savunma ve enerji sektörlerinde kredi tahsis süreçleri değişecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, kripto düzenlemesinin kısa sürede biteceğini belirtirken, "Vatandaş yönetemeyeceği riski almasın" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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