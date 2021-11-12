Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Hükümetimiz ihracatı destekleme amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir.

"KALICI OLARAK İYİLEŞTİRME ÇABASI İÇİNDEYİZ"

2021 yıllını geçmiş dönem eğilimlerinin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatacağız. Cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirme çabası içindeyiz.

2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65'i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek.

"YIL SONUNA KADAR BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız.

Yapılandırma Kanununa 5,9 milyon mükellefimiz başvurdu, 155 milyar lira alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.