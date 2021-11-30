Bakan Elvan'dan ''büyüme'' değerlendirmesi: Herkesin faydalanması temel önceliğimiz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir' dedi.
2021-11-30 13:18:51
TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini açıkladı. Verinin ardından, Bakan Elvan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Elvan, şu ifadeleri kullandı:
"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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