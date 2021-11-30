Bakan Elvan'dan ''büyüme'' değerlendirmesi: Herkesin faydalanması temel önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir' dedi.