Bakan Elvan: Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 'Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik önemde.' değerlendirmesinde bulundu.